Россияне в упор расстреляли лодку с людьми на Каховском водохранилище

Российские военные расстреляли лодку с мирными людьми на Каховском водохранилище. В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Четверо человек погибли на месте

О циничном и кровавом обстреле российским военным сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Сообщается, что в лодке находились 14 граждан Украины.

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Как говорится в сообщении Геращенко, люди на лодке пытались выбраться из села Первомаевка Херсонской области по Каховскому водохранилищу.

Ее прибило к берегу в районе села Марьинское Криворожского района Днепропетровской области. В лодке находились 14 мирных граждан Украины, трое из которых – дети,

– отметил Геращенко.

По сообщению МВД, на расстоянии 70 метров от берега села Марьинское российские оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы и били из "Градов".

В результате обстрела на месте погибли трое взрослых и ребенок 2009 года рождения. Остальные люди с осколочными ранениями разной тяжести в больнице.

Среди погибших оказалась женщина-адвокат.

Тела убитых людей на Каховском водохранилище / Фото телеграм Pravda Gerashchenko (Внимание, впечатляющие кадры!)

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