Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Отмечается, что оккупанты наращивают количество систем ПВО в Крыму и таким образом ослабляют другие участки фронта.

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Россияне перебрасывают в Крым системы ПВО

Агенты "Атеш" провели разведку военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который российские оккупанты активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму. В районе аэродрома они зафиксировали значительное увеличение количества систем ПВО, в частности множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.

По словам "Атеш", этот объект играет ключевую роль в обеспечении воздушной поддержки и снабжении российских войск на юге Украины.

Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым обнажив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму,

– говорится в публикации.

Отмечается, что всю собранную информацию агенты передали Силам обороны Украины.

Оккупанты увеличили количество систем ПВО в Крыму / Фото: "Атеш"