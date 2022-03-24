Россияне уже боятся сбрасывать бомбы, а стреляют ракетами, – Гайдай

Российские захватчики уже боятся сбрасывать бомбы на Луганскую область. В то же время враг активно стреляет там ракетами.

О текущей ситуации в Луганской области в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет 24 канал.

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Россия уже боится сбрасывать на Луганщину бомбы

Они (россияне – 24 канал) уже даже бомбы боятся сбрасывать, потому что 2 дня назад наши защитники сбили один самолет,

– отметил Гайдай.

Он добавил, что, вероятно, самолеты захватчиков будут летать осторожнее.

Однако, по словам главы ОВА, орки продолжают обстреливать область ракетами "Калибр" или "Искандер". На местах попадания ракет образовываются столь огромные воронки, что в них могли бы поместиться несколько фур.

Гайдай уточнил, что противник обстреливает всю территорию Луганской области.

Напомним, ранее стало известно, что россияне накануне обстреляли территорию Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. Очень трудная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. В результате вражеских атак погибли 4 человека, 2 из них – дети.

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