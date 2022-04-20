О привлечении срочников рассказал оккупант своей матери. Их телефонный разговор удалось перехватить СБУ.

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Здесь нужно через прокуратуру работать. Я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, тряслись: "Дай-дай позвонить отцу, он решит вопрос, заберут ли меня",

– рассказал рашист матери.

Сейчас он ищет способы вырваться домой, но мол, местная прокуратура "гнилая".

Российский военный добавил, что некоторых срочников дважды бросали на передовую. Те тряслись от страха, но командованию все равно.

Теперь матери ищут способы, как забрать своих сыновей в Россию.

Смотрите видео разговора оккупанта с матерью о срочниках: