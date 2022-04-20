Про залучення строковиків розповів окупант своїй матері. Їхню телефонну розмову вдалося перехопити Службі безпеки України.

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Тут треба через прокуратуру працювати. Бо я знаю, що строковиків забирають через прокуратуру. Навіть до мене підбігали, трусилися: "Дай-дай подзвонити батькові, він вирішить питання, чи мене заберуть",

– розповів рашист матері.

Зараз він шукає способи вирватися додому, але, мовляв, місцева прокуратура "гнила".

Російський військовий додав, що деяких строковиків двічі кидали на передову. Ті тряслись від страху, але командуванню байдуже.

То ж тепер матері шукають способи, як забрати своїх синів у Росію.

Дивіться відео розмови окупанта з матір'ю про строковиків: