Шесть из претендентов подали анкету на краткосрочные визы. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.
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10 россиян хотят оформить визу для проезда в Украину
За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы,
– сообщил Николенко.
Среди россиян, желающих посетить Украину, есть те, у которых есть частные цели. Известно, что четверо из десяти хотят долгосрочных виз на воссоединение с семьей.
Все подавали документы за пределами России
Николенко говорит, что все россияне подавали анкету через украинские дипломатические учреждения за границей. В россии такая функция еще недоступна.
Люди подавались в четырех странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии. Рассмотрение документов и принятие решений по визе длится стандартно 10 дней.
Если принимать стандартную визовую процедуру, это 10 дней. Но учитывая то, что соискателями визы являются граждане государства-агрессора, здесь будет осуществляться более плотная проверка, поэтому срок рассмотрения визы будет дольше 10 дней,
– добавил спикер МИД.
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