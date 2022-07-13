Шестеро із претендентів подали анкету на короткострокові візи. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

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10 росіян хочуть оформити візу для проїзду в Україну

За другий тиждень з'явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи,

​– повідомив Ніколенко.

Серед росіян, охочих відвідати Україну, є ті, які мають приватну мету. Відомо, що четверо з десяти хочуть довгострокові візи на возз'єднання з родиною.

Усі подавали документи за межами росії

Ніколенко каже, що всі росіяни подавали анкету через українські дипломатичні установи за кордоном. У росії така функція ще не доступна.

Люди подавалися в чотирьох країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині. Розгляд документів та ухвалення рішень щодо візи триває стандартно 10 днів.

Якщо брати стандартну візову процедуру, це 10 днів. Але враховуючи те, що шукачами візи є громадяни держави-агресора, тут буде здійснюватися більш щільна перевірка, тому термін розгляду візи буде довшим, ніж 10 днів,

– додав речник МЗС.

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