Абсолютные рекорды

По количеству уничтоженной за июль ствольной артиллерии россиян совсем немного не хватило до абсолютного рекорда. Показатель составил 677 единиц и стал вторым за весь период полномасштабного вторжения.

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В целом, темпы выноса российской артиллерии приближают момент острого кризиса компенсации.

Количество уничтоженных РСЗО продемонстрировало абсолютный рекорд. Обусловлено это было так же тем, что оккупанты из-за потери в ствольной артиллерии были вынуждены стягивать РСЗО ближе к линии боевых столкновений, но после резкого скачка потерь отказались от этой затеи.

Потери в ПВО также показали за июль абсолютный рекорд, и это не удивительно. Зачистка тыловой зоны от ПВО сейчас не менее приоритетна, чем зачистка артиллерии. При этом компенсация ПВО является более проблематичным процессом, а потеря каждой единицы, при нынешних условиях, невосполнима.

Уничтожение автотранспорта хоть и не показало какого-нибудь рекорда, но сохранилось на очень высоком уровне. Это говорит о стабильности огневого воздействия на логистику и не только. В первую очередь потому, что обеспечение полевой артиллерии БК осуществляется сейчас именно с колес.

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Третий месяц подряд, начиная с мая, устанавливается абсолютный рекорд по уничтожению спецтехники. Это оказывает серьезное давление на компенсационные процессы, не говоря уже обо всех сопутствующих проблемах в самой зоне БД.

Итак, 3 месяца повышенной нагрузки на компенсационные процессы в пределах рекордно уничтожаемой техники, а также логистических проблем, приводят к потере боеспособности оккупантов на определенных плацдармах. Который порвется первым?