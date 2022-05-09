Украинские разведчики получили информацию, что российские оккупанты в украинском областном центре ищут списки заброшенных квартир. Они хотят незаконно заселять туда своих военных.

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Терроризируют голов ОСМД

Во временно оккупированном городе россияне изо всех сил хотят установить "русский порядок". Таким образом, стремятся, чтобы это дало поддержку их оккупационному режиму.

Украинские разведчики узнали, что от председателей ОСМД микрорайонов "Таврийский" и "Житлопоселок" требуют списки пустых квартир. У захватчиков на них большие планы – хотят размещать своих военных и сотрудников спецслужб.

Растет и количество блокпостов и передвижных патрулей.

Как враг обманывает херсонцев

Людей в городе пытаются деморализовать и рассказывают им выдуманную и лживую информацию, чтобы они от безысходности шли на сотрудничество.

Людям утверждают, что Вооруженные Силы Украины не смогут продвинуться в направлении Херсона. Показывают им все так, что якобы выход один – принять эту реальность и работать под руководством фейковой "новой власти".

Также разведчики узнали, что недавно в Херсон приехал главарь донецких боевиков Денис Пушилин. Есть предположение, что он приехал, чтобы организовать антиукраинские провокации к 9 мая. Также вероятно, что у него есть задача – решить вопрос так называемого "изменения статуса" Херсона.

Ситуация в оккупированном Херсоне

Херсонцы продолжают сопротивляться российским оккупантам и выходят на проукраинские мирные митинги. В то же время россияне пытаются изо всех сил это подавить. На 9 мая в городе они устроили так называемое "победобесие" с триколорами и советскими флагами. Для митинга им удалось собрать немного людей.

Также в оккупированном регионе они совершают террор над местным населением. Российские военные ездят по объектам индустрии, чтоб вынудить управление и персонал к сотрудничеству. Также они безжалостно грабят область, вывозят зерно. Предпринимателей захватчики заставляют оформляться по российским законам.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что украинские военные обязательно освободят Херсонщину от российских оккупантов. Там не удастся создать никакую так называемую "ХНР". Область освободят полностью и максимально жестко ее очистят, как говорил Подоляк.

Во что россияне превратили Херсон: смотрите видео