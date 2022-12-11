Они ищут и уничтожают книги на украинском языке, а также ведут принудительную мобилизацию украинцев на фронт на стороне врага. Кроме того, ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.

Заметьте Не только из-за ВСУ: россияне несут большие потери в результате "дружественного огня", – Генштаб

Что происходит на разных направлениях

Россияне ударили по территории Украины трижды ракетами, еще 17 раз – из авиации и более 60 – из реактивных систем залпового огня.

Наши военные ударили по 3-м пунктам управления и 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Ситуация на разных направлениях, по данным Генштаба ВСУ, такова:

на Волынском и Полесском – без существенных изменений. ВСУ не обнаружили признаков формирования наступательных группировок врага;

– без существенных изменений. ВСУ не обнаружили признаков формирования наступательных группировок врага; на Северском и Слобожанском – россияне продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Из минометов и артиллерии враги атаковали населенные пункты Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области;

– россияне продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Из минометов и артиллерии враги атаковали населенные пункты Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области; на Купянском и Лиманском – обстреляли районы Западного, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Крахмального, Берестового Харьковской области, а также Терны Донецкой области и Стельмаховку, Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское и Диброву на Луганщине;

– обстреляли районы Западного, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Крахмального, Берестового Харьковской области, а также Терны Донецкой области и Стельмаховку, Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское и Диброву на Луганщине; на Бахмутском и Авдеевском – россияне атаковали позиции ВСУ в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменского, Спорного, Веселого, Берестового, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Георгиевки, Марьинки, Белой Горы, Курдюмовки, Железного и Авдеевки Донецкой области;

– россияне атаковали позиции ВСУ в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменского, Спорного, Веселого, Берестового, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Георгиевки, Марьинки, Белой Горы, Курдюмовки, Железного и Авдеевки Донецкой области; на Новопавловском – оккупанты пытались поразить наши позиции из танков и артиллерии возле Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области;

– оккупанты пытались поразить наши позиции из танков и артиллерии возле Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области; на Запорожском направлении – враги атаковали более двадцати населенных пунктов, в частности – Зеленое Поле, Новоселку, Новополь, Времовку Донецкой области и Новоандреевку, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянку, Железнодорожное и Малую Токмачку на Запорожье;

направлении – враги атаковали более двадцати населенных пунктов, в частности – Зеленое Поле, Новоселку, Новополь, Времовку Донецкой области и Новоандреевку, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянку, Железнодорожное и Малую Токмачку на Запорожье; на Херсонском – огневого поражения потерпели пригород и город Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.

Враг прибегает к своему террору в Луганской области

На временно занятой территории Луганской области за последние 2 недели российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также российские захватчики в Луганской области из-за некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории области.

Так, в городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые:

проверяют документы у мужчин;

вручают повестку;

а также увозят в пункт сбора мобилизованных.

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