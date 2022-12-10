Как отмечают в утренней сводке Генштаба ВСУ, россияне постоянно погибают на войне, пополняя статистику утрат. Причем способствуют этому и сами представители страны-агрессорки, открывающие "дружеский огонь".

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Враг выполняет работу вместо ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что не только Силы обороны Украины отправляют на тот мир оккупантов. Они несут потери еще и от "дружественного огня", который открывают сами по себе. Основная причина этого: низкая подготовка танковых и артиллерийских экипажей. Не считая того, наблюдается отсутствие взаимодействия и связи меж подразделениями неприятеля.

Что касается эффективной работы ВСУ за минувшие сутки, то кратко пройдемся и по этому вопросу. В сводке сообщают, что ракетные войска и артиллерия поразили:

4 пункта управления;

5 районов скопления живой силы, вооружения и техники россиян.

Враг погибает, но все равно наступает

Следует понимать, что оккупанты не оставляют попыток идти в атаку. За прошедшие сутки зафиксировали и отбили наступления в районах Площанки, Невского, Белогоровки на Луганщине, Яковлевки, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Дружбы, Невельского, Победы, а также Новомихайловки Донецкой области.

Не обошлось и без обстрелов. В течение суток россияне нанесли 5 ракетных, а также около 20 авиаударов. Кроме того, совершил более 60 обстрелов из РСЗО.

Напоминаем, что риск ракетных ударов, атак дронами-камикадзе, а также обстрелов артиллерией и РСЗО сохраняется. Так что как только раздается воздушная тревога – немедленно отправляйтесь к укрытию. Находитесь там, пока не будет сигнала об отбое.

Какая ситуация на разных направлениях

Если говорить о Волынском и Полесском, то формирование наступательных группировок врага там не обнаружили. В общем ситуация не претерпела существенных изменений, если сравнивать с прошлыми сутками. Что касается Северского, то враг совершил минометный обстрел Ходыного и Басовки Сумской области.

Обстреливали также населенные пункты на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Напомним, что самые ожесточенные бои сейчас ведутся вблизи Бахмута. Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, "Бахмут – это просто ад". Он подчеркнул, что бригады, которые сейчас находятся и защищают от врага, нужно будет записать заглавными буквами и помнить.