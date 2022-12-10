Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, росіяни невпинно гинуть на війні, поповнюючи статистику втрат. Причому сприяють цьому і самі представники країни-агресорки, які відкривають "дружній вогонь".

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Ворог виконує роботу за ЗСУ

У відомстві наголосили, що не лише Сили оборони України відправляють на той світ окупантів. Вони зазнають втрат ще й від "дружнього вогню", який відкривають самі по собі. Основна причина цього: низька підготовка танкових, а також артилерійських екіпажів. Крім того, спостерігається відсутність взаємодії та зв'язку між підрозділами ворога.

Щодо ефективної роботи ЗСУ за минулу добу, то коротко пройдемося і по цьому питанню. У зведенні повідомляють про те, що ракетні війська та артилерія уразили:

4 пункти управління;

5 районів скупчення живої сили, озброєння та техніки росіян.

Ворог гине, але все одно наступає

Слід розуміти, що окупанти не полишають спроб іти в атаку. За минулу добу зафіксували та відбили наступи у районах Площанки, Невського, Білогорівки на Луганщині, Яковлівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Дружби, Невельського, Побєди, а також Новомихайлівки на Донеччині.

Не минулося й без обстрілів. Упродовж доби росіяни завдали 5 ракетних, а також близько 20 авіаударів. Крім того, здійснив понад 60 обстрілів з РСЗВ.

Нагадуємо, що ризик ракетних ударів, атак дронами-камікадзе, а також обстрілів артилерією та РСЗВ зберігається. Тож щойно лунає повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття. Перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Яка ситуація на різних напрямках

Якщо говорити про Волинський і Поліський, то формування наступальних угруповань ворога там не виявили. Загалом ситуація не зазнала суттєвих змін, якщо порівнювати з минулою добою. Щодо Сіверського, то ворог здійснив мінометний обстріл Ходиного та Басівки на Сумщині.

Обстрілювали також населені пункти на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, що найзапекліші бої зараз точаться поблизу Бахмута. Як зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк, "Бахмут – це просто пекло". Він наголосив, що бригади, котрі зараз там перебувають і боронять від ворога, потрібно буде записати великими літерами та пам'ятати.