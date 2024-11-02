О ситуации с рынком недвижимости в Мариуполе 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив то, что оккупанты выстроили целую политику по привлечению в город жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Для них действуют специальные льготные ипотечные программы.

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Жилье в Мариуполе не дешевое

Тезис о скупке жилья в Мариуполе советник городского головы отрицает. И сравнил цены с украинскими: в городе на Азове приобрести квартиру сейчас можно даже дороже, чем на остальной территории Украины. Объясняется это просто: оккупационная власть ввела специальные условия кредитования на жилье именно для переселенцев из России.

"Если взять все оккупированные территории Украины и всю территорию России, то льготные условия на ипотеку остались практически только в Мариуполе. Москвичам предлагают брать льготную ипотеку: или на Камчатку ехать, или в Мариуполь. Выбор здесь очевиден", – сказал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил еще один важный факт. Несмотря на то, что город лежит в руинах в результате боевых действий, россияне все равно активно соглашаются ехать туда. А значит, покупают жилье как на первичном рынке, так и в мариупольцев, которым удается попасть в оккупированный город и продать свою квартиру.

Ипотека под 2 процента и 20 процентов первый взнос – это комфортные для россиян условия. Однокомнатная квартира в новостройке стартует от 60 – 70 тысяч долларов. Вторичный рынок не намного дешевле. Поэтому многие наши люди пытаются приехать, продать, забрать деньги и уехать,

– отметил Андрющенко.

По его данным в течение 2024 года до 20 тысяч граждан России приобрели жилье или переехали жить в Мариуполь.

Двойные стандарты в трудоустройстве

Еще одним способом поощрения россиян к переезду Петр Андрющенко назвал рекрутинг на работу. Оккупационная власть и здесь создала максимально некомфортные условия для украинцев. Зато – высокие зарплаты и приоритетное право трудоустройства для россиян.

Там, где привлечены федеральные бюджетные деньги, например, на строительстве, есть ограничения по принятию на работу мариупольцев. Власти вербуют на эту работу россиян за заработные платы в пределах 150 – 200 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 100 тысячам гривен,

– рассказал советник мэра Мариуполя.

Такие условия мотивируют россиян ехать в Мариуполь, так же как и относительно спокойная ситуация в городе. Поэтому, по словам Петра Андрющенко, в центре города на месте разрушенных россиянами домов уже появился новый квартал, полностью заселен россиянами.