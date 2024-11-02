Про ситуацію з ринком нерухомості у Маріуполі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши на тому, що окупанти вибудували цілу політику із залучення в місто жителів Москви та Санкт-Петербурга. Для них діють спеціальні пільгові іпотечні програми.

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Житло у Маріуполі не дешеве

Тезу про скуповування житла у Маріуполі радник міського голови заперечив. І порівняв ціни з українськими: в місті на Азові придбати квартиру нині можна навіть дорожче, ніж на решті території України. Пояснюється це просто: окупаційна влада запровадила спеціальні умови кредитування на житло саме для переселенців з Росії.

"Якщо взяти всі окуповані території України та всю територію Росії, то пільгові умови на іпотеку лишились практично тільки у Маріуполі. Москвичам пропонують брати пільгову іпотеку: або на Камчатку їхати, або в Маріуполь. Вибір тут очевидний", – мовив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав ще один важливий факт. Попри те, що місто лежить в руїнах внаслідок бойових дій, росіяни все одно активно зголошуються їхати туди. А отже, купують житло як на первинному ринку, так і в маріупольців, яким вдається потрапити до окупованого міста та продати свою квартиру.

Іпотека під 2 відсотки та 20 відсотків перший внесок – це комфортні для росіян умови. Однокімнатна квартира в новобудові стартує від 60 – 70 тисяч доларів. Вторинний ринок не набагато дешевше. Тому багато наших людей намагаються приїхати, продати, забрати гроші та виїхати,

– зазначив Андрющенко.

За його даними протягом 2024 року до 20 тисяч громадян Росії придбали житло або переїхали жити до Маріуполя.

Подвійні стандарти у працевлаштуванні

Ще одним способом заохочення росіян до переїзду Петро Андрющенко назвав рекрутинг на роботу. Окупаційна влада і тут створила максимально некомфортні умови для українців. Натомість – високі зарплати та пріоритетне право працевлаштування для росіян.

Там, де залучені федеральні бюджетні гроші, приміром, на будівництві, є обмеження з прийняття на роботу маріупольців. Влада вербує на цю роботу росіян за заробітні плати в межах 150 – 200 тисяч рублів, що еквівалентно приблизно 100 тисячам гривень,

– розповів радник мера Маріуполя.

Такі умови мотивують росіян їхати до Маріуполя, так само як і відносно спокійна ситуація в місті. Тож, за словами Петра Андрющенка, у середмісті на місці зруйнованих росіянами будинків уже з'явився новий квартал, повністю заселений росіянами.