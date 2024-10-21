Через одну з таких дурниць місцеві мешканці Маріуполя можуть залишитися без тепла у домівках. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, до якого "вчасного рішення" дійшли окупанти.

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Маріупольці можуть залишитись без опалення

У тимчасово окупованому Маріуполі не варто очікувати опалювального сезону аж до грудня. І це, з огляду на обставини, ще найоптимістичніший прогноз. Річ у тім, що лише під кінець жовтня росіяни вирішили "комплексно" змінити теплотрасу.

Це дуже показово. Це відбувається на лівобережжі – частині, яка густозаселена і мусила опалюватися. Труби з землі вже дістали, але нові ще не поклали. А в Маріуполі вже 10 градусів, це не тепло,

– зауважив Петро Андрющенко.

Темпи та якість робіт росіян не дають місцевим надій на те, що опалення у будинки надійде швидко. Власне, невідомо взагалі чи маріупольські будинки цьогоріч будуть з теплом.

"Така ситуація не лише на лівобережжі. У центральному районі те ж саме. До опалення готово орієнтовно 30% міста. Температура продовжує знижуватися, а через вітри з моря – дуже холодно", – наголосив Андрющенко.

Чи буде світло у Маріуполі

Однак і це не всі проблеми. Невідомо і яка ситуація складеться з електропостачанням. Енергосистему навантажили роботою порту, збільшенням баз на території комбінату Ілліча. Крім того, кількість населення, у порівнянні з попереднім роком, зросла через завезення у місто мігрантів.

Люди почнуть грітися електроприладами, і енергосистема просто "накриється" разом з постачання води, бо воно напряму пов'язані. Це суцільне дежавю в окупації,

– додав Андрющенко.

Нагадаємо, що торік у Маріуполі місцеві скаржилися на відсутність опалення у будинках. Окупантам не вдалося замінити знищені ними ж комунікації, тож мешканці просто замерзали.