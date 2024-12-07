Очень мощная точка влияния: какой объект станет серьезной потерей России в Сирии

Повстанцы в Сирии захватывают все больше крупных и стратегически важных городов. Это серьезно угрожает российским военным группировкам там и имеет негативные последствия для влияния Кремля в этом регионе.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин поддерживал диктаторский режим Башара Асада по личностным причинам. Все для того, чтобы показать миру, что диктаторов нельзя просто так отстранять от власти. Он понимал, что такие настроения могут повлиять и на его власть в России.

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Почему важна Сирия

Тарас Загородний отметил, что Сирия для Владимира Путина очень важна для контроля на Ближнем Востоке. Обострение или ослабление конфликтов там были выгодны для России в контексте манипулирования и дестабилизации в Европе.

Сейчас же у Кремля нет таких возможностей, которые были раньше, чтобы удерживать влияние в Сирии,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что, во время войны в там, Россия теряет очень много. Повстанцам также может удаться захватить порт Тартус – это единственная военная база россиян в Средиземноморье.

Важно! Позиции режима Башара Асада становятся все более уязвимыми. Повстанцы захватили крупные города, такие как Алеппо и Хама, подступили к Хомсу, создавая угрозу Дамаску. В то же время Россия, основной союзник Асада, ограничивается авиаударами, не демонстрируя решительных действий для его спасения.

Порт является очень весомой точкой влияния для Кремля еще с советских времен.

"Если россияне его потеряют, то это станет очень болезненным ударом. Через эту базу они поддерживали логистику операций в Африке, и ремонтировали там свои корабли и заправляли их топливом", – отметил Тарас Загородний.