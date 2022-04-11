Американское издание рассказало в своей статье о жизни Киева во время войны. А также причинах, почему Украина выстояла вопреки ожиданиям военных экспертов и западных политиков.

Ранее Виталий Кличко встретился с канцлером Австрии Карлом Негаммером

В статье также обнародовали интервью с мэром Киева Виталием Кличко.

Российские войска воюют за деньги. Украинские солдаты защищают наши семьи, наших женщин, наших детей и будущее наших семей, будущее нашей страны,

– сказал Кличко.

Журналисты отметили, что Кличко не только лично прибывал на места ракетных ударов в столице, но и общался с пострадавшими горожанами, поддерживая их. В статье его назвали "вдохновляющим во время военного времени лидером".

The Washington Post также добавило, что кампания мэра в социальных сетях не только способствовала международной поддержке Украины, но и послужила объединяемой силой для украинцев.