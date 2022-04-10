"Встретился с канцлером Австрии Карлом Негаммером, который в знак солидарности и поддержки борьбы украинского народа за свое государство и свободу посетил сегодня Киев. Во время разговора я отметил необходимость усиления экономического давления на Россию – более суровых санкций, прекращения экономических отношений с агрессором", – сообщил Кличко.

Он отметил, что продолжает призывать международных партнеров Украины ввести полное эмбарго на российские энергоносители.

"В частности, нефтяное, энергетическое эмбарго на российские энергоносители. Потому что полученные средства Россия вкладывает в оружие, в армию, в войну. Вкладывает в уничтожение Украины и мирных украинцев. Какие еще свидетельства нужны цивилизованному миру после зверств россиян в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле?! После того ада, в который орки превратили Мариуполь? После разрушенных городов и сел, постоянных обстрелов жилых кварталов", – убежден он.

Кличко отметил, что геноцид следует остановить совместными усилиями Украины и международных партнеров.

"Это – геноцид украинского народа, который цинично и безжалостно творит Россия. И это нужно остановить! Совместной позицией и усилиями партнеров, помощью Украине – военной, экономической, политической. Рассчитывает Украина, в частности, и на поддержку партнерами ее членства в ЕС", – подытожил мэр Киева.