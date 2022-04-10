"Зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером, який на знак солідарності і підтримки боротьби українського народу за свою державу і свободу відвідав сьогодні Київ. Під час розмови я наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію – більш суворих санкцій, припинення економічних відносин з агресором", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що продовжує закликати міжнародних партнерів України ввести повне ембарго на російські енергоносії.

"Зокрема, нафтове, енергетичне ембарго на російські енергоносії. Бо отримані кошти Росія вкладає в зброю, в армію, у війну. Вкладає в знищення України і мирних українців. Які ще свідчення потрібні цивілізованому світу після звірств росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі?! Після того пекла, на яке орки перетворили Маріуполь? Після зруйнованих міст і сіл, постійних обстрілів житлових кварталів", – переконаний він.

Кличко зазначив, що геноцид потрібно зупинити спільними зусиллями України і міжнародних партнерів.

"Це – геноцид українського народу, який цинічно і безжально чинить Росія. І це потрібно зупинити! Спільною позицією і зусиллями партнерів, допомогою Україні – військовою, економічною, політичною. Розраховує Україна, зокрема, і на підтримку партнерами її членства в ЄС", – підсумував мер Києва.