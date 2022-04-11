Американське видання розповіло у своїй статті про життя Києва під час війни. А також про причини, чому Україна вистояла всупереч очікуванням військових експертів та західних політиків.

Раніше Віталій Кличко зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером

У статті також оприлюднили інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком.

Російська війська воюють за гроші. Українські солдати захищають наші сім'ї, наших жінок, наших дітей та майбутнє наших сімей, майбутнє нашої країни,

– сказав Кличко.

Журналісти зазначили, що Кличко не лише особисто оперативно прибував на місця ракетних ударів у столиці, а й спілкувався з постраждалими містянами, підтримуючи їх. У статті його назвали "лідером, який надихає під час воєнного часу".

The Washington Post також додало, що компанія мера у соціальних мережах не лише сприяла міжнародній підтримці України, а й послужила об'єднуваною силою для українців.