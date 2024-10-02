В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, проанализировал действия россиян на Покровском направлении.

Важно Самое мощное оружие после ядерного: в ВСУ ответили, атаковали ли Волчанск авиабомбами ОДАБ-9000

Действия россиян в Волчанске

Военный эксперт заявил, что после того, как ГУР зачистило агрегатный завод в Волчанске, россияне потеряли выгодную позицию. Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам удерживать определенную линию обороны на этом направлении.

Или иметь, как плацдарм, для будущих наступательных действий. Вот почему за этот завод шли такие серьезные бои, где пришлось подключать профессионалов ГУР для его зачистки.

Россияне пытаются восстановить контроль над этим направлением, но у них не получается. В том числе использовали достаточное количество крупной колонной техники.

Однако любая техника в городских условиях становится хорошей целью для средств поражения, артиллерии и особенно дронов. Также она теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности, ведь рядом здания, ограниченный обзор и направление по стрельбе,

– объяснил Роман Свитан.

"Техника это "подарок" для уничтожения, если есть дальние средства поражения. Россияне попали в эту "ловушку", ведь нельзя завозить технику в города", – добавил военный эксперт.

Какие авиабомбы США закупили для Украины

Соединенные Штаты заказали новые партии авиабомб малого диаметра GBU-39/B для собственных Воздушных сил и иностранных заказчиков. Среди стран, которые получат эти авиационные высокоточные боеприпасы есть и Украина.

Их изготавливают уже десятки лет. Очень хорошая авиационная бомба. Она в 4 раза меньше российского КАБ-500, но высокоточная. Попадает конкретно в цель с полным поражением,

– рассказал военный эксперт.

Он отметил, что их могут нести наши самолеты МиГ-29, который оборудован подвесами для подъема этих авиационных бомб. А также F-16 – для них это стандартный боеприпас.