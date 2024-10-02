У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, проаналізував дії росіян на Покровському напрямку.

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Дії росіян у Вовчанську

Військовий експерт заявив, що після того, як ГУР зачистило агрегатний завод у Вовчанську, росіяни втратили вигідну позицію. Навіть в оперативному оточенні ця позиція давала можливість росіянам утримувати певну лінію оборони на цьому напрямку.

Або мати, як плацдарм, для майбутніх наступальних дій. От чому за цей завод йшли такі серйозні бої, де довелося підключати професіоналів ГУР для його зачистки.

Росіяни намагаються відновити контроль над цим напрямком, але у них не виходить. У тому числі використовували достатню кількість великої колоною техніки.

Проте будь-яка техніка в міських умовах стає гарною ціллю для засобів ураження, артилерії й особливо дронів. Також вона втрачає маневреність та, як мінімум, половину бойової міцності, адже поруч будівлі, обмежений огляд та напрям щодо стрільби,

– пояснив Роман Світан.

"Техніка це "подарунок" для знищення, якщо є дальні засоби ураження. Росіяни потрапили в цю "пастку", адже не можна завозити техніку у міста", – додав військовий експерт.

Які авіабомби США закупили для України

Сполучені Штати замовили нові партії авіабомб малого діаметра GBU-39/B для власних Повітряних сил та іноземних замовників. Серед країн, які отримають ці авіаційні високоточні боєприпаси є й Україна.

Їх виготовляють вже десятки років. Дуже хороша авіаційна бомба. Вона у 4 рази менша російського КАБ-500, але високоточна. Попадає конкретно у ціль з повним ураженням,

– розповів військовий експерт.

Він зазначив, що їх можуть нести наші літаки МіГ-29, який обладнаний підвісами для підйому цих авіаційних бомб. А також F-16 – для них це стандартний боєприпас.