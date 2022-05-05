Ограбление на оккупированных территориях Украины со стороны России можно разделить на два типа. Один – это то, как мародерят сами военные, когда воруют все, что попадает им под руки у местных жителей.
Второй тип ограбления – это уже на государственном уровне. Там и размах больше. Хотя тоже пытаются украсть все, до чего можно дотянуться – от произведений искусства до продовольствия.
Что касается продовольствия, то разворовывают, в первую очередь, продукцию аграрных предприятий. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на территориях четырех областей, оказавшихся под временной оккупацией (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская), было 1,3 миллиона тонн зерновых. Оккупанты уже вывезли по 100 тысяч тонн зерновых из каждой области – всего 400 тысяч тонн. Это четверть запасов зерна, которые были там до нового урожая.
При этом вывозится зерно, которое было для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питание живущих там украинцев. Если это продолжится и дальше, эти районы ожидает голод.
В то же время Россияне пытались вывезти в Египет украденное украинское зерно.
Украинская продукция вывозится в Крым. Часть из нее продается там. Остальные отправляются на материковую Россию через Крымский мост. Ведь в России тоже продовольственный кризис из-за введенных санкций.
Также есть данные, что оккупанты требуют у фермеров отдать им до 70% будущего урожая. А посадить они должны только зерновые и подсолнечник. А некоторых фермеров еще заставляют рыть окопы своей техникой.
В то же время россияне обвиняют Украину в том, что она создает гуманитарную катастрофу на этих территориях.
Украинские военные объясняют, что таким образом оккупанты пытаются давить на местных жителей. Они создают гуманитарный кризис, поставив людей на грани выживания из-за голода. А затем имитируют гуманитарную деятельность, когда показательно под камеры раздают продукты наборы и медикаменты местным жителям.