Ограбление на оккупированных территориях Украины со стороны России можно разделить на два типа. Один – это то, как мародерят сами военные, когда воруют все, что попадает им под руки у местных жителей.

Второй тип ограбления – это уже на государственном уровне. Там и размах больше. Хотя тоже пытаются украсть все, до чего можно дотянуться – от произведений искусства до продовольствия.

Что касается продовольствия, то разворовывают, в первую очередь, продукцию аграрных предприятий. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на территориях четырех областей, оказавшихся под временной оккупацией (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская), было 1,3 миллиона тонн зерновых. Оккупанты уже вывезли по 100 тысяч тонн зерновых из каждой области – всего 400 тысяч тонн. Это четверть запасов зерна, которые были там до нового урожая.

Важно! Угон продовольствия с оккупированных территорий считают нарушением 55-й Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

При этом вывозится зерно, которое было для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питание живущих там украинцев. Если это продолжится и дальше, эти районы ожидает голод.

В то же время Россияне пытались вывезти в Египет украденное украинское зерно.

Украинская продукция вывозится в Крым. Часть из нее продается там. Остальные отправляются на материковую Россию через Крымский мост. Ведь в России тоже продовольственный кризис из-за введенных санкций.

Также есть данные, что оккупанты требуют у фермеров отдать им до 70% будущего урожая. А посадить они должны только зерновые и подсолнечник. А некоторых фермеров еще заставляют рыть окопы своей техникой.

В то же время россияне обвиняют Украину в том, что она создает гуманитарную катастрофу на этих территориях.

Украинские военные объясняют, что таким образом оккупанты пытаются давить на местных жителей. Они создают гуманитарный кризис, поставив людей на грани выживания из-за голода. А затем имитируют гуманитарную деятельность, когда показательно под камеры раздают продукты наборы и медикаменты местным жителям.