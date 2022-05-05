Пограбування на окупованих територіях України зі сторони Росії можна поділити на два типи. Один – це те, як мародерять самі військові, коли крадуть все, що трапляється їм під руки в місцевих мешканців.

Другий тим пограбування – це вже на державному рівні. Там і розмах більший. Хоча теж намагаються вкрасти все, до чого можна дотягнутися – від мистецьких творів до продовольства.

Щодо продовольства, то розкрадають, в першу чергу, продукцію аграрних підприємств. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, на територіях чотирьох областей, які опинилися під тимчасовою окупацією (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська), було 1,3 мільйона тонн зернових. Окупанти вже вивезли по 100 тисяч тонн зернових з кожної області – загалом 400 тисяч тонн. Це чверть запасів зерна, які там були до нового врожаю.

Важливо! Викрадення продовольства з окупованих територій вважають порушенням 55-ї Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

При цьому вивозиться зерно, яке було для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть. Якщо це продовжиться і надалі, на ці райони очікує голод.

Водночас Росіяни намагалися вивезти до Єгипту вкрадене українське зерно

Українська продукція вивозиться в Крим. Частину з них продають там. Решта відправляється на материкову Росію через Кримський міст. Адже у Росії теж продовольча криза через запроваджені санкції.

Також є дані, що окупанти вимагають у фермерів віддати їм до 70% майбутнього врожаю. А посадити вони мають лише зернові та соняшник. А деяких фермерів ще й змушують рити окопи своєю технікою.

Натомість росіяни у відповідь звинувачують Україну у тому, що вона створює гуманітарну катастрофу на цих територіях.

Українські військові пояснюють, що в такий спосіб окупанти намагаються тиснути на місцевих мешканців. Вони створюють гуманітарну кризу, поставивши людей на межі виживання через голод. А після цього імітують гуманітарну діяльність, коли показово під камери роздають продуктів набори та медикаменти місцевим мешканцям.