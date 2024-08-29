Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он также рассказал в целом о ситуации на Юге страны, передает 24 Канал.

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Россияне возобновили штурмы на Ореховском направлении

Лиховий сообщил, что в зоне ответственности ОГВ "Таврия" ситуацию на фронте можно считать относительно "стабильной". Однако, оккупанты снова начали проводить активные штурмовые действия на Ореховском направлении.

Если говорить о начале этих суток, то по состоянию на 7 утра было отражено 3 штурма противника на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино дважды. Можно сказать, что россияне возобновили штурмовые действия, возобновили активность в Запорожье на Ореховском направлении, потому что были трое суток – 22,23, 24 августа – когда на всей операционной зоне ОГВ "Таврия" не было ни одного штурмового действия противника,

– рассказал представитель "Таврии".

Сейчас оккупанты прибегают к старой тактике, когда привлекают к активности малых пехотных групп. Лиховий отметил, что таким образом российские захватчики действовали на левом берегу Днепра на Херсонщине и на Роботинском выступлении в Запорожье.

Враг не оставляет попыток продвинуться, хотя и несет потери. Только с утра украинские защитники ликвидировали уже 62 оккупанта в зоне ОГВ "Таврия".

На Юге российские военные активно используют дроны. Так, течение минувших суток было зафиксировано активность 262 ударных БПЛА, из которых 259 fpv-дронов и 3 типа "Ланцет". Силы обороны "приземлили" 249 вражеских БПЛА.

"За вчера было 152 сброса с использованием 309 боеприпасов и, к сожалению, 11 из них снова были с использованием ядовитых веществ. Но наши войска наносят врагу существенное поражение, и за вчерашние сутки потери россиян в нашей операционной зоне составили 62 человека, а также 9 единиц ВВТ", – рассказал Лиховой о ситуации на Юге.