Про це в етері телемарафону повідомив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він також розповів загалом про ситуацію на Півдні країни, передає 24 Канал.

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Росіяни поновили штурми на Оріхівському напрямку

Лиховій повідомив, що в зоні відповідальності ОУВ "Таврія" ситуацію на фронті можна вважати відносно "стабільною". Однак, окупанти знову почали проводити активні штурмові дії на Оріхівському напрямку.

Якщо говорити про початок цієї доби, то станом на 7 ранку було відбито 3 штурми противника на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Мала Токмачка і Роботине двічі. Можна сказати, що росіяни поновили штурмові дії, поновили активність на Запоріжжі на Оріхівському напрямку, тому що були три доби – 22,23, 24 серпня – коли на всій операційній зоні ОУВ "Таврія" не було жодної штурмової дії противника,

– розповів речник "Таврії".

Нині окупанти вдаються до старої тактики, коли залучають до активності малих піхотних груп. Лиховій наголосив, що у такий спосіб російські загарбники діяли на лівому березі Дніпра на Херсонщині та на Роботинському виступі на Запоріжжі.

Ворог не полишає спроб просунутися, хоча й зазнає втрат. Лише від ранку українські захисники ліквідували вже 62 окупанти в зоні ОУВ "Таврія".

На Півдні російські військові активно використовують дрони. Так, протягом минулої доби було зафіксовано активність 262 ударних БпЛА, з яких 259 fpv-дронів і 3 типу "Ланцет". Сили оборони "приземлили" 249 ворожих БпЛА.

"За вчора було 152 скиди із використанням 309 боєприпасів і, на жаль, 11 із них знову були із використанням отруйних речовин. Але наші війська завдають ворогу суттєвого ураження, і за вчорашню добу втрати росіян в нашій операційній зоні склали 62 особи, а також 9 одиниць ОВТ", – розповів Лиховій про ситуацію на Півдні.