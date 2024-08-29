Про це повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев. До речі, деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії – прихована форма мобілізації.

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Що відомо про нову російську бригаду "Барс"

Відповідно до наказу міноборони Росії від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генштабу від 22 серпня, у Росії почали формування нової "добровольчої" бригади під назвою "Барс".

До її складу входитимуть 3 окремі загони. Зокрема, "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" і "Барс-Бєлгород". Загалом 4921 військовослужбовця. Завданням нової бригади агресора буде підтримка угруповання військ "Сєвєр".

Як вважають деякі експерти, формування добровольчих підрозділів в армії являє собою приховану форму мобілізації, при цьому кандидати набираються найчастіше з бідних регіонів, та іноземних громадян, які не завжди мають відповідний бойовий досвід,

– наголосили в ОТУ "Харків".

