Російські війська не полишають спроб витіснити українських військових з займаних позицій. Детально про ситуацію на Харківщині розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

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Військові розповіли про ситуацію на Харківщині

Загалом, за словами військових, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська.

У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставки особового складу до центральної частини міста із застосуванням 2-х танків та 2-х МТЛБ, поніс втрати та відійшов,

– повідомили в ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке окупанти намагалися здійснити перегрупування, але в результаті дій Сил оборони зазнали втрат та планують евакуаційні заходи.

Поблизу Лук'янців підрозділи 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу здійснили поповнення БК мінометних розрахунків. В районі Стариці та Огірцевого російські війська здійснюють заходи логістичного забезпечення, інженерного обладнання позицій. Також ворог активізував ведення повітряної розвідки.

В районі населеного пункту Тихе противник продовжує здійснювати заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.

До слова, раніше військові розповідали, що у Вовчанську на заводі вже місяць заблоковано ворожий підрозділ.