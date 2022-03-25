Об этом сообщают источники 24 канала в Офисе Президента. Сейчас информация подтверждается.
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Что известно о ситуации на Киевщине по состоянию на 25 марта
Продолжаются бои в Бучанском районе. Самые ожесточенные точки – Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немешаевской общины.
Кроме того, в ведомстве сообщили о постоянных минометных и артиллерийских обстрелах, отметив, что есть попадания в частные дома.
Тяжелая ситуация сейчас в Славутиче.
В Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу. Город в изоляции,
– подчеркнули в ОП.
Пожары, в результате ракетного удара, зафиксировали также в Фастовском районе. ГСЧС уже прибыло на место происшествия, продолжается ликвидация последствий. Относительно жертв и пострадавших информации пока нет.
Тем временем в Броварском районе силы обороны проводят успешную оборонительную операцию.