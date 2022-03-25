Про це повідомляє 24 канал з посиланням на регіональні представництва ОП. Наразі інформація підтверджується.
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Що відомо про ситуацію на Київщині станом на 25 березня
Тривають бої в Бучанському районі. Найзапекліші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаївської громади.
Крім того, у відомстві повідомили про постійні мінометні та артилерійські обстріли, зазначивши, що є попадання в приватні будинки.
Важка ситуація наразі в Славутичі.
У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції,
– наголосили в ОП.
Пожежі, внаслідок ракетного удару, зафіксували також у Фастівському районі. ДСНС вже прибуло на місце подій, триває ліквідація наслідків. Щодо жертв та постраждалих, інформації поки немає.
Тим часом у Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію.