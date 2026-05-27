"Россияне врали, что я мертв": интервью морпеха из США, который воюет в ВСУ с 2018 года

Военный из Соединенных Штатов Шон Фуллер воюет на стороне Украины с 2018 года. Тогда он впервые приехал участвовать в боях, потому что понимал, что Россию надо остановить, и присоединился к морской пехоте. Полномасштабное вторжение военный встретил на Донбассе. Тогда в первые дни большой войны погибло много его собратьев, а часть – оказалась в плену.

Шон Фуллер участвовал в десантных операциях на Херсонщине и во время одной из них потерял руку. В интервью 24 Каналу военный рассказал, как оказался на войне в Украине, в каких операциях участвовал и как россияне врали о его смерти. Больше деталей – читайте далее в материале.

Не пропустите Россияне нас боялись, когда мы выходили из "Азовстали", – интервью пограничника о плене и страшных издевательствах врага

Как оказался в Украине в 2018 году?

В своих интервью вы рассказывали, что приехали в Украину еще в 2018 году и сразу вступили в ВСУ. Были ли вы в Украине до этого? Почему вообще решили помогать другому государству?

Я никогда не был в Украине до 2018 года и приехал, чтобы вступить в Вооруженные Силы. Тогда я пережил настоящий культурный шок. Я узнал обо всем от знакомого, с которым играл в игры и общался в Фейсбуке. Ему о войне в Украине рассказал боец из грузинского национального легиона. Когда я узнал о том, что здесь творит Россия, мне захотелось помочь людям, которые до сих пор воюют и делают свой вклад.

Мы, американцы, видим, что многие люди не защищают себя, и нам все равно. Но Украина на самом деле активно защищалась, делала то, что считала нужным, и боролась за свободу. И я это уважаю. И как американец или даже как техасец, я считаю, что это не просто правильный поступок, а обязанность каждого свободного человека – идти и защищать свободных людей.

Кто-то сказал: сначала они пришли за одними, потом за другими, потом еще за кем-то, а когда пришли за тобой, уже не осталось никого. Поэтому все свободные или независимые люди должны понимать ситуацию, потому что свободных стран сейчас на самом деле не много, и мы сегодня максимально свободны, насколько это возможно.

Но в мире существует много политических проблем. Глядя на Россию и подобные государства, можно прийти к выводу, что они во многом ограничивают людей. Когда они начинают проявлять агрессию, ты должен помочь тем, кто не может себя защитить.

Полное интервью американского добровольца: смотрите видео

Как ваша семья и друзья отреагировали на это решение? Что они сказали?

Я сам из Техаса, и менталитет у меня, у моих друзей и у моей семьи похож, поэтому они поддержали мое решение, ведь я делаю то, что считаю нужным.

Друг подвез меня до аэропорта и купил мою машину. Матери я сказал, только уже когда был в Украине. Сначала она не поверила и переспросила, не шутка ли это, но я убедил ее в серьезности своих намерений. И, хотя сначала она не могла в это поверить, впоследствии приняла (решение сына, – 24 Канал). Когда я поступил в американскую армию, она тоже была шокирована, но потом смирилась: мол, ты сам решаешь, что делать.

Я откладывал разговор с матерью, а вот отец ждал такого решения. Он сказал, что в конце концов я, видимо, поступлю во французский иностранный легион, потому что работать в офисе изо дня в день – это все равно что медленно умирать. Я принадлежу к тем людям, которые предпочитают действовать, а не заниматься офисной работой.

Чем занимался в армии?

На самом деле по состоянию на 2018 год война в Украине длилась уже четыре года. Однако для многих, особенно на Западе, она казалась непонятной, поскольку официально Россия не объявляла войну Украине. Осознавали ли люди вокруг вас, что происходит на самом деле? Было ли у вас, как у иностранца, полное понимание того, что происходит на поле боя?

Я был в Ираке и имел за плечами две ротации, поэтому в определенной степени понимал ситуацию еще до приезда в Украину и осознавал высокие риски. Было несколько неожиданностей. В частности, позиционная война стала для меня определенным сюрпризом, а в Украине ведется преимущественно именно она. Даже в такое время это меня удивило. У меня большой опыт.

Многие из моих друзей – пехотинцы, в частности представители морской пехоты, поэтому я имел хорошее понимание ситуации. Некоторые иностранцы, с которыми я говорил, не осознавали ситуацию до конца. Они находились под влиянием поп-культуры, поэтому воспринимали ее иначе. Но те украинцы, которых я встретил лично, теряли кого-то почти каждую неделю даже во время действия вторых Минских соглашений. Поэтому они прекрасно понимали всю ситуацию.

Мне трудно это как-то объяснить, но на войне, когда ты теряешь своего боевого товарища, то должен продолжать борьбу. Но какая-то часть тебя умирает, ты становишься более равнодушным. Наверное, поэтому черный юмор так популярен в Вооруженных Силах. Жизнь в целом тяжелая, но ты должен выполнять свою работу, ведь если ты этого не сделаешь, то никто этого не сделает.

Дроны тогда уже были, однако не FPV. Это были преимущественно Mavic, которые сбрасывали гранаты и выполняли подобные задачи. Это то, что было в Сирии. Фактически массовое применение беспилотников в Украине началось уже после завершения войны в Сирии, поскольку, несмотря ни на что, большинство специалистов оттуда просто переехала в Украину.

В контексте окопной войны стороны руководствуются одинаковой доктриной и используют одинаковое вооружение. Это война между равными противниками. Для меня это стало новым опытом, поскольку обычно в США мы имели дело с партизанской войной.

Какими были ваши основные обязанности, когда вы только начали служить?

Во-первых, я пришел в морскую пехоту, а не в армию. Это предмет небольшой гордости. Я был пулеметчиком, но в американском понимании это скорее стрелок-пулеметчик, поскольку часто использовал пулемет и подобное вооружение. Я прошел подготовку на крупнокалиберных пулеметах. Но фактически выполнял обязанности стрелка-пулеметчика.

Что было самым трудным во взаимодействии с украинскими коллегами?

У меня был культурный шок. Даже до сих пор это немного сбивает меня с толку. Даже американская культура для меня, как для техасца, слишком странная, потому что мы отличаемся, а что уж говорить об украинской культуре!

Языковой барьер был достаточно серьезной проблемой, поскольку в моем подразделении английский знало ограниченное количество людей. Мое подразделение в Мариуполе было практически русскоязычным, а я тогда изучал украинский. Поэтому мне приходилось изучать и украинский, и русский и чередовать слова из обоих языков. Многое мне было непонятно.

Однако в целом мое общение сводилось скорее к жестам и ненормативной лексике. Я выучил немало профессиональных матерных слов. Со стороны их можно воспринять как ругань, но на украинском это звучит очень колоритно.

Как россияне врали о смерти военного?

В 2020 году россияне распространяли дезинформацию о якобы вашей гибели. Какой была ваша реакция? О чем вы подумали, когда прочитали эту новость?

Я сохранил это видео на телефон и воспринимаю его как своеобразную награду. Но когда я узнал об этой новости, то несколько раз пошутил со своими офицерами. Когда ты погибаешь, твоей семье выплачивают деньги, и я спрашивал, где мои деньги. Я утверждал, что мертв, но мне возразили, что это работает совсем не так. Поэтому позднее я давал различные интервью, где уверял, что жив, ведь нельзя убить то, что уже мертво.

Позже какой-то российский пропагандистский канал заявил, что я якобы искусственный интеллект. Мол, я мертв, а Украина использовала искусственный интеллект, чтобы показать меня в интервью как оперного певца, который погиб (Ярослав Слипак, украинский оперный певец, который воевал в составе "Правого сектора", – 24 Канал). Никогда не думал, что меня сравнят с ним, ведь он был для меня настоящим героем.

С одной стороны, это была большая честь, а с другой – это напомнило мне о настоящей цене войны. Ведь парня, о смерти которого говорилось в видео с новостью о моей гибели, я знал лично, потому что мы одновременно приехали в Украину. Мы оба присоединились к Грузинскому легиону. Его звали Николай, он был белорусом, но имел эстонское гражданство.

Николай был боевым медиком. В то время сепаратисты атаковали и убили нескольких бойцов в серой зоне. Вероятно, это была разведывательная группа. Тогда была задача спасти тех, кто выжил, и он вызвался. Я видел видео с камеры, как он пытался тянуть украинских бойцов за собой, мотивируя их двигаться дальше. Считаю, что это была выдающаяся работа, потому что он осознавал всю опасность ситуации.

Как боевой медик, он знал, что имеет обязанность и ответственность вернуть своих людей – живыми или мертвыми. У нас, американцев, есть принцип: мы не даем врагу забрать погибших. Они должны вернуться домой. Это меня действительно тронуло, потому что я знал его лично.

Что происходило в первые дни полномасштабного вторжения?

Как вы встретили начало полномасштабного вторжения? Помните ли вы первые дни войны?

Я уже был на позициях. Мы были на линии фронта, и одна из наших позиций была всего лишь в 100 метрах от сепаратистов. Тогда мы собирались вернуться домой, но россияне имели другие планы на мой отпуск. На самом деле я как раз приехал в Киев в 10-дневный отпуск, чтобы сходить в посольство, обновить свой паспорт и решить некоторые вопросы. Мне позвонили и сказали, что завтра я должен вернуться на передовую.

Был февраль, холодно, шел снег. Вместе со снегом было много грязи, и это был настоящий ужас. Мы находились там, обеспечивали охрану и выполняли другие подобные задачи. Мы постоянно просыпались в час ночи во время каждой атаки, чтобы быть начеку. Но в конце концов мы получили приказ возвращаться в Мариуполь, поскольку город оказался в окружении и нам нужно было усилить его оборону. И мы собрали свои вещи.

Они поехали, пока наше армейское подразделение оставалось там. Несколько человек из "Правого сектора" были на месте. Мы всю ночь ездили вокруг. Нам приказали брать с собой только самое необходимое, ведь весь боекомплект пришлось нести на собственных плечах.

Мы не могли разжечь огонь. Нам пришлось спать в поле, и я думал, что умру от переохлаждения. Мы добрались до городка под названием Красная Поляна (Донецкая область, – 24 Канал). Именно тогда нам сказали, что контакт с врагом состоится там. Это очень близко к Мариуполю. К сожалению, некоторые другие подразделения просто сбежали. В результате нас окружили, а я получил ранение от обломков танкового снаряда.

На мою позицию и мое отделение выдвинулось семь танков. Меня эвакуировали за минуту до того, как они полностью окружили остальных наших ребят. Там были настоящие герои.

Один из них имел позывной "Черноморец". Он понимал ситуацию, поэтому приказал людям отходить, а сам вызвал огонь артиллерии на себя, так как знал, что уже не сможет выбраться. Таким образом он убил много россиян, но и сам погиб.

У нас тогда был комбат. Он остался там и погиб в бою, делая все возможное, чтобы спасти как можно больше наших жизней. Это были настоящие Герои Украины. У меня эти воспоминания вызывают много эмоций. Это очень благородные люди. Для меня сама суть морской пехоты – это честь и слава.

Тогда было мое первое серьезное ранение от танковых обломков. Меня отправили во Львов на операцию, но сначала мы поехали в Покровск. Там я отдал свое оружие, чтобы его почистили. Еще я видел много людей, которые кричали от боли. Поэтому в том первом бою мне удалось выжить. Так и прошли для меня февраль и март 2022 года.

Ожидали ли вы как военный, что Россия пойдет именно на полномасштабное вторжение, а не ограничится локальными действиями на Донбассе?

Я считаю, что вторжение началось еще в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым. Но после этого они долгое время напрямую ничего не делали. Они поддерживали сепаратистов и пытались действовать за кулисами, чтобы ослабить украинскую армию. Но больше всего меня тогда беспокоило не то, что Россия начнет полномасштабное вторжение, а то, что Украина ничего не сможет с этим сделать.

Я понимал, что НАТО или Евросоюз, вероятнее всего, никак по-настоящему не отреагируют. Будет только видимость действий. Я знаю, как Запад работает на Ближнем Востоке: сначала говорят, что поддерживают, а потом просто прекращают поддержку. К сожалению, это уже давно стало привычной историей.

Когда Россия атаковала украинские военные корабли в Азовском море, военное положение ввели только в двух областях. Это было при президентстве Петра Порошенко и продолжалось два месяца. За это время можно разве что доехать до места назначения. Россия тогда захватила украинские суда, а Украина ничего с этим не сделала. Поэтому я больше боялся, что и в этот раз Украина опять ничего не сделает.

Я был довольно сильно удивлен, когда Владимир Зеленский остался в Украине. Я считаю, что война сделала его лучшим человеком. Есть вещи, в которых я с ним согласен, но в начале больше всего я боялся, что Украина просто сдастся, потому что я уже такое видел.

Военные, которых я знал, говорили, что будут биться, пока не умрут. Хотите наше оружие – придите и возьмите. Вооруженные Силы Украины говорят, что они отвечают не перед правительством, а перед народом Украины. Это и есть наша присяга на верность Конституции. Но я рад, что мы до сих пор держимся, потому что вместе мы сильны.

Удивило ли вас то, что в первые дни полномасштабного вторжения мы увидели огромные очереди украинских мужчин, которые хотели получить оружие и пойти в армию?

И да, и нет. Я знаю, что многие украинцы – искренние патриоты и в случае нападения будут защищать свой дом. Но в то же время знаю, что многие испугались и сбежали. Меня скорее удивило, насколько быстро и эффективно Украина мобилизовала всех этих добровольцев, которые появились еще до того, как их официально призвали. Даже мое подразделение выросло в четыре раза, а впоследствии из нас сделали бригаду.

То есть эта часть меня немного удивила, но не слишком, потому что я знал многих патриотически настроенных украинцев и действительно очень этому рад. В свое время я знал много людей из "Правого сектора" и подобных структур, которые сами платили за свое снаряжение, хотя это было не по букве закона. То есть я знал действительно большое количество патриотов в Украине.

Как потерял руку во время операции на Херсонщине?

Можем ли мы поговорить о ваших ранениях?

Первое ранение я получил в 2018 году. Оно было незначительным. Кажется, выстрел из РПГ поджег блиндаж, и нам пришлось тушить пожар. Мой лейтенант тогда получил небольшие ожоги, а я надышался дымом. То есть немного повредил легкие.

Вы тогда не ушли из армии?

Нет, потому что это было незначительное повреждение. А потом я получил ранение в 2022 году – в меня попал осколок 30-миллиметрового снаряда. Многие мои знакомые во время того же боя в 2022 году попали в плен. Это было мое первое серьезное ранение, потому что мне делали операцию, чтобы вытащить этот осколок. Три сантиметра – это немало.

Следующее ранение я получил в районе Авдеевки, неподалеку от Донецка. Это произошло в лесу. Мы ежедневно отбивались от россиян. Они атаковали без остановки. Мы убили там очень много русских. Я не понимаю, что с ними не так…

Тогда мне пришлось перезаряжать автомат, потому что я уже отстрелял почти семь магазинов, а они были где-то в 40 метрах. Вполне возможно, что пришлось бы драться уже в окопе. Я хотел придержать один магазин именно на такой случай, начал перезаряжаться, и в этот момент граната попала в дерево возле меня. Осколки ударили в каску, повредили мне глаз. После этого мне делали операцию. Я оплатил ее из своего кармана, потому что в армии не было врачей, которые могли бы такое сделать.

Затем, после тренировок и дальнейших боевых действий, мы начали выполнять десантные операции в Херсонской области. Ночью мы выплывали на маленьких лодках, похожих на рыбацкие, и высаживались на берег. Мы готовились захватить село Крынки. Высадились ночью и продвигались вперед через заросли и болота, ожидая приказов. Тогда там еще не было окопов. К тому же, когда я начал копать, там просто стояла вода. Поэтому я держался ближе к деревьям.

Весь день россияне использовали дроны для разведки, выслеживали нас и корректировали артиллерийский огонь. Поэтому минометы и артиллерия били непрерывно, нашу позицию очень плотно обстреливали. И в конце концов в результате артиллерийского удара я почти полностью потерял руку.

Мне повезло, что я тогда был наполовину в воде, а наполовину в грязи. Я знал, что хочу жить, и делал для этого все возможное. Эвакуировать меня не могли около 10 часов, потому что надо было ждать лодку, чтобы переправиться на другой берег. А днем дроны не дают двигаться, поэтому передвигаться можно было только ночью.

Я потерял руку где-то в 10 утра, и поэтому мне пришлось ждать целый день. Я еще шутил, мол, больше не смогу играть в видеоигры. А мне говорят, что руке конец. Я это и сам понимал и изо всех сил старался остаться живым. У меня была медицинская подготовка, поэтому я делал все, чтобы не потерять сознание. В конце концов, ночью мы сели в лодку и начали отход под артиллерийским обстрелом, когда над нами летели снаряды и осколки.

В какой-то момент лодка села на мель прямо посреди воды, и одному из нас пришлось выпрыгнуть и толкать ее, чтобы мы могли двигаться дальше. В конце концов мы добрались до скорой в пункте эвакуации. FPV-дрон едва не попал в скорую и выбил окно. Затем, поскольку ехать надо было ночью через понтонные переправы, машина чуть не слетела с понтона. Пришлось вытаскивать ее обратно на мост и ехать дальше.

По крайней мере тогда мне не разрешали употреблять обезболивающие. Я думал, что умру, но в то же время у меня было сильное желание жить. В конце концов, я попал в больницу в Херсоне. Я еще немного шутил: предложил врачу руку помощи, но из-за языкового барьера он не понял шутку, и это меня разозлило.

Он сказал, что кисть пришлось удалить, а я ответил, что больше никогда не вернусь в эту больницу. В итоге мне ампутировали руку. Это была интересная операция от начала до конца. Они вставляют тебе трубку в горло, к сердцу, и ты в сознании, поэтому это не очень приятно. Затем тебя все же вводят в сон.

Когда я проснулся, мне было очень плохо от препаратов. Меня тошнило, я пролежал в постели целый день. Оттуда меня забрали на скорой и доставили в Одессу. С тех пор я постепенно восстанавливаюсь.

Как изменилась жизнь после ранения?

Чувствуете ли вы, что этот опыт изменил вашу идентичность как военного, как человека?

Мои принципы и мораль остались теми же. И я на самом деле не очень жалею, потому что стараюсь жить по принципу: если я делаю то, во что верю, и что-то идет не так, то по крайней мере я делал то, во что верил. А если я делал бы что-то, чего не хотел, и все пошло бы не так, тогда жалел бы вдвое больше. Поэтому в целом мой характер и все остальное почти не изменились.

Я открыл для себя новые аспекты жизни, расширил горизонты, встретил много людей. Я пытаюсь восстановиться и хочу найти способы помогать другим людям восстанавливаться лучше. Я всегда поддерживал ветеранов, потому что для меня это человек, который готов защищать. Это одни из самых ценных людей в обществе. И это часть того, кем я сам являюсь.

Поэтому я всегда хочу помогать, потому что видел, как правительство, а иногда и само общество отталкивает своих ветеранов, которые просто выполняли приказы. Например, американцев, которые воевали во Вьетнаме. Я знал многих людей, которые говорили ветеранам афганской и иракской войн: мол, вы даже не знаете, за что воевали, – это не ваша война. Я этого не понимаю.

Поэтому мне кажется, что на самом деле я не очень изменился. Но в то же время меняться надо, потому что мне надо адаптироваться к новой жизни. У меня нет левой руки, а я левша. В общем, думаю, что почти тот же человек. Это просто следующая глава моей жизни.

Продолжение интервью с американским добровольцем – смотрите на ютубе 24 Канала!