Россияне вряд ли будут атаковать Бахмут и не продвинулись в сторону Славянска, – ISW

Российская армия и дальше пытается захватить всю Донецкую и Луганскую области. Но 29 мая не было замечено движение оккупантов в направлении Бахмута и Славянска.

Российские кафиры и дальше пытаются продвинуться к югу от Изюма вглубь Донецкой области – в сторону Славянска. Но 29 мая не совершили ни одного подтвержденного продвижения, хотя и вели там активные боевые действия.

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Российские войска безуспешно атаковали Богородичное, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Изюма.

Российские войска дополнительно обстреливали украинские позиции к юго-западу от Изюма в районе Гусаровки, Большой Камышевахи и Вернополье и к юго-востоку от Изюма в районе Довгенького и Райгородка.

"Усилия россиян южнее Изюма, вероятно, изменились с ключевых мер к подчиненным действиям, которые все больше направлены на поддержку наступательных операций вокруг Лимана. Наступления как в юго-восточной Харьковской области, так и на севере Донецкой области теперь подчинены доминирующим усилиям России на Донбассе – окружению Северодонецка», – отмечают аналитики.

Штурм Северодонецка

Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка 29 мая, но эксперты не могут подтвердить никаких конкретных достижений оккупантов в этом направлении.

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Оккупанты намерены оцепить Северодонецк и Лисичанск и перерезать в этом районе основные украинские наземные линии связи. Дополнительно захватчики пытались продвинуться в Северодонецк с юга со стороны Боброва и Устиновки.

Северодонецк остается под контролем украинской армии, несмотря на заявления одного из лидера оккупантов Рамзана Кадырова о захвате города. Украинские защитники даже провели ограниченное контрнаступление и вытеснили российскую группировку из Тошковки.

Перекрыть трассу

В то же время кафиры продолжают пытаться продвинуться в сторону границы Луганской и Донецкой областей, а также захватить трассу Лисичанск – Бахмут, чтобы перерезать поставки Северодонецка и Лисичанская. Поэтому они решили сосредоточиться не на продвижении на Бахмут, а ведут бои вокруг Владимировки, Васильевки, Камышевахи и Мироновки.

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