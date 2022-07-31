россияне вводят "донбасизацию войны" на фронте
Источник:фейсбук Константина Машовца
российское военное командование, я так понимаю, вводит на целом ряде участков фронта тотальную "донбасизацию войны".
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Для "прочности" их немного разбавляют сбродом из различных ЧВК (частных военных компаний – 24 канала). Именно с этой тенденцией связана последняя "активизация" войск противника на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
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