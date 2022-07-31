россияне вводят "донбасизацию войны" на фронте

российское военное командование, я так понимаю, вводит на целом ряде участков фронта тотальную "донбасизацию войны".

кремль гонит в бой мужчин из Донбасса

В бой массированно гонят "кормильцев всея Украины"... Как и положено действовать высшим "ОслАБанИтелям" в отношении "местных унтерменьших"...

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Для "прочности" их немного разбавляют сбродом из различных ЧВК (частных военных компаний – 24 канала). Именно с этой тенденцией связана последняя "активизация" войск противника на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

путин придерживает российских солдат / Фото Getty Images

Актуально российские палачи уже лишили себя шанса выжить после освобождения Херсона

Своих собственных "витязей" путинские дженералы, я так понимаю, придерживают для другого, более важного дела...

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