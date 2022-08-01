россияне готовы отдать тела погибших пленных в Еленовке, но с условиями
1 августа 2022 , 21:21Читати новину українською
российские оккупанты подло убили десятки украинских пленников, которых удержали в Еленовке. Враг заявил, что на определенных условиях готов отдать тела погибших украинских героев.
Подлое убийство украинских пленных в Еленовке всколыхнуло весь цивилизованный мир. Этого россиянам оказалось мало – теперь они собираются выдвигать условия Украине, которая требует отдать тела находившихся в плену погибших героев и погибших от рук оккупантов
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российские оккупанты выдвигают условия для передачи убитых ими в Еленовке пленных