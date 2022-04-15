Россияне выискивают варианты мести за уничтожение "Москвы", – Оперативное командование "Юг"

Российская армия подверглась болезненному удару от украинских защитников, которым удалось потопить крейсер "Москва". Теперь оккупанты жаждут мести.

После того как стало известно, что крейсер "Москва" окончательно затонул, россияне начали еще активнее обстреливать украинские города. Вечером 14 апреля на всей территории Украины были воздушные тревоги.

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Напряженной обстановка и в Черноморской операционной зоне.

"Получив разгромное поражение как по корабельному составу, так и по имперским амбициям, вражеские силы в ярости выискивают способ мести, усиливая воздушную разведку, активизировав ракетные атаки, диверсионную и агитационную деятельность", – сообщили в ОК "Юг".

Так, в Одесской области уже был уничтожен БПЛА-разведчик врага. А что касается коллаборантов, то их сдают правоохранителям местное население с сознательной проукраинской позицией.

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