Россияне выпустили из плена начальника пожарной части Энергодара Трояна

Во временно оккупированном Энергодаре россияне держали в плену начальника пожарной части Виталия Трояна. Сегодня стало известно, что его выпустили на свободу.

Такое известие сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Руководителя энергодарских пожарных российские оккупанты держали в плену почти месяц.

К теме "Готовимся к наступлению": бойцы теробороны из Энергодара передали оккупантам "поздравления" – видео

Под давлением врага он дал интервью пророссийским журналистам и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной. Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе,

– сказал Орлов.

Относительно похищения Трояна было известно, что перед этим оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете. Тогда увезли в неизвестном направлении. Это произошло еще 18 мая. Было предположение, что захватчики предлагали ему сотрудничество.

Также продолжались переговоры по его освобождению. А пожарные Энергодара выходили на протест возле дворца культуры "Современник". Россияне разгоняли акцию силовыми методами – избивали спасателей и уничтожали их технику. После этого спасателей призвали не устраивать митинги, потому что это может помешать переговорам по освобождению Трояна.

Какая ситуация в оккупированном городе

В Энергодаре, как и на всех временно оккупированных территориях, активизировалось партизанское движение. Так, недавно в городе украинцам-партизанам удалось ликвидировать 2 боевиков, которые патрулировали Энергодар. Об уничтожении захватчиков сообщили сами повстанцы. Они не указали, где и как ликвидировали вражеских "патрульных". Но источники утверждали, что такие ликвидации происходят в Энергодаре не в первый раз. Поэтому российским военным там не сладко, они ужесточили контроль за ситуацией на улицах.

Умело справляются наши партизаны и с ликвидацией местных предателей и коллаборантов. К примеру, местный гауляйтер Андрей Шевчик пострадал от взрыва в подъезде и оккупанты начали разыскивать того, кто это сделал. Но никого так и не нашли. В то же время делали то, что умеют лучше всего – врывались во все квартиры дома, где раздался взрыв. Искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили обзор на блокпостах.

В Энергодаре также находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которую захватили и контролируют российские оккупанты. Это представляет опасность для всего мира. Ведь россияне совершенно не понимают угрозы и взрывают снаряды прямо возле блоков АЭС. А в здании учебно-тренировочного центра атомной станции прикрыли последствия обстрелов, которые совершили российские войска. Поэтому оккупанты вырыли окопы вдоль всего периметра АЭС. Еще они разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие заграждения.

Россияне также врывались в квартиру мэра города Орлова: смотрите видео