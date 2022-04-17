Общину оккупировали

Об этом сообщил Боровский поселковый совет. Также там подтвердили оккупацию.

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По состоянию на 17 апреля территория Боровской общины полностью оккупирована российскими военными. Значительная часть российской техники постепенно выходит из общины в направлении Донецкой области.

– говорится в сообщении.

Предатели помогли врагу

В общине рассказали о случаях сотрудничества некоторых местных жителей с оккупантами. Такие предатели дают врагу информацию о местных, рассказывают, у кого чем можно поживиться, помогают обустроиться на занятой территории, организуют их быт.

Один из таких предателей показал российским военным малоизвестный путь в населенные пункты Донбасса, – добавили в общине.

К слову, в Херсонской области россияне планируют провозгласить так называемую "херсонскую народную республику". Среди местных жителей распространяется информация, что после оглашения результатов "референдума" оккупанты начнут "мобилизовывать" их в ряды вооруженных сил России.

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