Громаду окупували

Про це повідомила Борівська селищна рада. Також там підтвердили окупацію.

Увага Борівська громада на Харківщині повністю окупована: росіяни навіть у лікарні та будинках

Станом на 17 квітня, територія Борівської громади повністю окупована російськими військовими. Значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області,

– йдеться у повідомленні.

Зрадники допомогли ворогу

У громаді розповіли про випадки співпраці деяких місцевих жителів з окупантами. Такі зрадники надають ворогу інформацію про місцевих, розповідають, у кого чим можна поживитися, допомагають облаштуватися на зайнятій території, організовують їхній побут.

Один з таких зрадників показав російським військовим маловідомий шлях до населених пунктів Донеччини,

– додали у громаді.

До слова, на Херсонщині росіяни планують проголосити так звану "херсонську народну республіку". Серед місцевих мешканців шириться інформація, що після оголошення результатів "референдуму" окупанти почнуть "мобілізовувати" їх до лав збройних сил Росії.

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