Громаду окупували
Про це повідомила Борівська селищна рада. Також там підтвердили окупацію.
Увага Борівська громада на Харківщині повністю окупована: росіяни навіть у лікарні та будинках
Станом на 17 квітня, територія Борівської громади повністю окупована російськими військовими. Значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області,
– йдеться у повідомленні.
Зрадники допомогли ворогу
У громаді розповіли про випадки співпраці деяких місцевих жителів з окупантами. Такі зрадники надають ворогу інформацію про місцевих, розповідають, у кого чим можна поживитися, допомагають облаштуватися на зайнятій території, організовують їхній побут.
Один з таких зрадників показав російським військовим маловідомий шлях до населених пунктів Донеччини,
– додали у громаді.
До слова, на Херсонщині росіяни планують проголосити так звану "херсонську народну республіку". Серед місцевих мешканців шириться інформація, що після оголошення результатів "референдуму" окупанти почнуть "мобілізовувати" їх до лав збройних сил Росії.
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