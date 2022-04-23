Россияне взяли в плен сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины

Персоналу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пригрозили на востоке Украины. Российские военные уже взяли нескольких сотрудников СММ в плен.

В Британии требуют освободить представителей миссии

Об этом сообщила заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейрдре Браун, которая подчеркнула, что в ведомстве самым решительным образом осуждают эти угрозы, а потому призвали освободить сотрудников СММ и всех задержанных Россией украинцев.

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Мы получили тревожные сообщения о том, что доверенные лица России на Донбассе угрожают персоналу Миссии, технике и помещениям, а также о том, что российские войска взяли в плен сотрудников СММ.

– отметила Браун.

Мир видит масштабы лжи Кремля

Представительница делегации отметила постоянное распространение пророссийской лжи и дезинформации о ситуации в Украине и о том, что преступные деяния России не сойдут агрессору с рук.

Мир видит ложь Кремля. Настоящий масштаб действий России в Мариуполе и на остальной территории Украины еще не раскрыт, но не сомневайтесь, наказание за эти нарушения наступит, ведь Россия подписывала регулирующие это международные законы.

– добавила Браун.

Замглавы делегации Великобритании в ОБСЕ подчеркнула, что Британия продолжит помогать Украине, уже увеличив военную поддержку летальным и нелетальным оружием.

Напомним, на территории одной из квазиреспублик на Донбассе решили "запретить" работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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