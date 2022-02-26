Новость сообщил правозащитник Павел Лысянский. Он рассказал, что перед взрывом на территорию нефтебазы прибыли оккупанты. Там они находились около 40 минут.

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После этого нефтебаза взорвалась. Лысянский отметил: источники сообщили ему, что оккупанты имели задачу дестабилизировать ситуацию и запугать местное население.

Россия специально подрывает объекты инфраструктуры. Захватчики хотят обвинить в этом Украину.

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