Новину повідомив правозахисник Павло Лисянський. Він розповів, що перед вибухом на територію нафтобази прибули окупанти. Там вони перебували близько 40 хвилин.
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Після цього нафтобаза вибухнула. Лисянський зауважив: джерела повідомили йому, що окупанти мали завдання дестабілізувати ситуацію та залякати місцеве населення.
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