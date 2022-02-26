Новину повідомив правозахисник Павло Лисянський. Він розповів, що перед вибухом на територію нафтобази прибули окупанти. Там вони перебували близько 40 хвилин.

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Після цього нафтобаза вибухнула. Лисянський зауважив: джерела повідомили йому, що окупанти мали завдання дестабілізувати ситуацію та залякати місцеве населення.

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