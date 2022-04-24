Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, обстрелы россиян унесли жизни мирных украинцев. К настоящему времени известно о не менее 5 погибших гражданских.
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Погибшие украинцы в Донецкой области
Два украинца погибли от обстрелов россиян в Новоселовке, еще две жертвы в Красногоровке, также известно о жертве в Новомихайловке. Пять человек получили ранения.
Также сообщается, что установить количество погибших из-за обстрелов россиян в Волновахе и Мариуполе невозможно.
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