Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, обстріли росіян забрали життя мирних українців. На цей час відомо про якнайменше 5 загиблих цивільних.
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Загиблі українці на Донеччині
Двоє українців загинули від обстрілів росіян у Новоселівці, ще дві жертви у Красногорівці, також відомо про жертву у Новомихайлівці. П'ятеро людей отримали поранення.
Також повідомляється, що встановити кількість загиблих через обстріли росіян у Волновасі та Маріуполі неможливо.
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