Россияне активно мобилизуют население временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины. Особого энтузиазма в войне против Украины личный состав не проявляет.

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Удаление документов

Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне забирают документы у мобилизованных с оккупированных территорий. Это делается для того, чтобы при гибели их невозможно было идентифицировать.

Также демотивированный личный состав пытается всячески избежать участия в войне. Все чаще фиксируются случаи дезертирства, сдачи в плен, а также самоувечья.

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