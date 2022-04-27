Росіяни активно мобілізовують населення тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Особливого ентузіазму у війні проти України особовий склад не проявляє.

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Вилучення документів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни забирають документи у мобілізованих з окупованих територій. Це робиться для того, щоб у разі загибелі їх неможливо було ідентифікувати.

Також демотивований особовий склад намагається усіляко уникнути участі у війні. Все частіше фіксуються випадки дезертирства, здачі у полон, а також самокаліцтва.

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