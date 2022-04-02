Россияне заблокировали выезды из Бурыни и скопили полно военной техники в городе, – Генштаб

Российские оккупанты захватили город Бурынь в Сумской области. Враг заблокировал все выезды из населенного пункта.

Российские оккупанты продолжают активные наступления на нескольких направлениях. Враг пытается закрепиться в населенных пунктах.

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Слобожанское направление

Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое количество военной техники врага.

Также продолжается блокада Путивля, оккупанты выставили вокруг города свои блокпосты. В поселке Юрьево, что в Сумской области, вражеские солдаты проводят рейды: делают перепись населения и ищут оружие.

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