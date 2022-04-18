Россияне задумали псевдореферендум в Херсонской области: есть три момента

Не может быть никаких дискуссий о "референдуме" относительно нового самопровозглашенного образования на юге Украины, а вопрос возникает только, как к этому относиться/действовать и стоит ли обращать внимание.

Сразу после временной оккупации Херсона начала поступать информация о подготовке там псевдоголосования за "республиканский статус" образования их 3-х букв. Попробуем поделить вопросы на три блока: политический, юридический, правовой геополитический.

Читайте также Почему все россияне стали соучастниками геноцида украинцев

Политический аспект

Херсон осажден российскими оккупантами был уже с первых дней марта. Фактически, это город, который сопротивляется 48 дней ненасильственно. Его община, как и другие на востоке и юге, демонстрировали готовность горожан выходить с украинскими флагами и без оружия голыми руками против российских танков. Митинги и выступления были массовыми и достаточно показательными.

Мы не можем получить никаких замеров общественного мнения, но эти красноречивые жесты говорят гораздо больше, ведь, в условиях оккупации протесты являются смелым и показательным шагом со стороны гражданских, в отличие от анонимных ответов на опрос социологов.

Россияне не смогут даже для супер наивных "партнеров" продвигать нарратив о республиках, ведь их армия, как и росгвардия там присутствуют и именно они без имитации "прокладок" осаждают город, совершают зверства, похищают и задерживают активных граждан. В одной из захваченных типографий Новой Каховки, как об этом сообщают в открытых источниках, уже не первую неделю печатают "бюллетени".

По-моему, ситуация является крайне абсурдной, потому что даже советская бюрократия выглядит идиотским шагом. Всем очевидно, что никакой поддержки оккупации нет, а для самопровозглашения "республик" светить всю немощь пропагандистской машины и армии вместе не добавит баллов для внешней пропаганды.

Многоходовка, которая произошла с ОРДЛО, здесь не сработает вообще. Такие действия могут потребоваться только для внутренней пропаганды, но на нее всему цивилизованному миру следует прекратить обращать внимание. Их вылечит только правда после трибунала, о котором слегка сломается. Так что с политической точки зрения такое событие будет исключительно новостным поводом для пропагандистских российских СМИ.

Что было трагедией в Крыму и ОРДЛО, превращается в цирк шапито в реалиях 2022 года.

Юридический аспект

Референдум, как и выборы могут организовываться исключительно государством, имеют четкую процедурную рамку и условия для организации процесса и голосования. В украинском языке есть содержательное слово "волеизъявление" и оно имеет значение воля (политическая, гражданская позиция) и ее демонстрация.

Любая демонстрация голосования без свободы формирования политической воли является извращенным актом. Логика запретов правового режима военного положения заключается в недопущении во время войны выборов, референдумов, изменений Конституции и избирательного законодательства.

Почему так? Ибо в этот период можно как заставить сторону идти на неконституционные действия, или политические уступки, так и невозможен любой конкурентный процесс, состязательность позиций, сторон, на основе которой граждане и должны принимать решения.

Закона о местном референдуме в стране нет, но на нем и невозможно поднимать вопросы территориальной целостности, суверенитета и так далее.

Процедура проведения всеукраинского референдума тоже известна, но русская армия запустить маховик не может. Остается имитировать. Опять же, я бы это не называла даже псевдореферендумом, а говорила бы о российской пропагадистской акции. Все, кто примет участие в ее организации, будут отвечать перед законом в перспективе.

Итак, с юридической точки зрения:

это действо не имеет никаких признаков референдума;

ЦИК прекратил полномочия территориальных комиссий и закрыл доступ к государственному реестру избирателей еще в начале войны, чем уменьшил вес даже этой слабой имитации;

результаты имитированного голосования не имеют никаких юридических последствий (кроме установления акта агрессии будущим гибридным трибуналом);

референдумы в условиях войны/правового режима военного положения в Украине запрещены.

Геополитический аспект

Геополитическим правовым аспектом является то, что Украине будет легче установить акт агрессии на будущем трибунале.

То, что для нас и мира очевидно, должно будет зафиксировано в решении уважаемой судебной инстанции.

Если Международный уголовный суд уже устанавливает факты совершения военных преступлений, преступлений против человечности и, возможно, и акта геноцида, то "матерь всех военных преступлений против Украины" есть акт агрессии, как причина этих действий на местах.

Чтобы осудить Россию, получить репарации и компенсации на уровне государства, нам этот приговор будет очень нужен. Пропагандистская акция, организованная российскими военными на Херсонщине, коммуникация вокруг этих событий в российских медиа и из уст российских чиновников будет еще раз доказывать факт агрессии для его юридического, но на международном уровне признания и осуждения.

Итак, документируем и готовим доказательства для трибунала по акту агрессии.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: