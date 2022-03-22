Рашисти похитили политика 21 марта около 21:30. Все из-за критических и противоокупационных высказываний Плаксиной.

Важно На Черниговщине российские оккупанты похитили уже 5 представителей власти

Орки допрашивают депутатку

Политика направили на допрос к сотрудникам ФСБ. Они засели в доме культуры Токмака по адресу улица Центральная, 10.

Заметим, что это не первый случай, когда россияне захватывают в плен представителей власти. Например, они похищали мэра Мелитополя Ивана Федорова и депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.

Кстати – Как прошла ночь в областях Украины: