Россияне захватили в Мариуполе два гражданских судна под флагами карибских стран

Российские оккупанты на территории Мариупольского морского торгового порта захватили экипажи теплоходов Аzburg Lady Augusta. Корабли курсировали под флагом Доминики и Ямайки.

Об этом 13 апреля сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она рассказывает, что сухогруз Azburg находился в торговом порту Мариуполя 22 февраля из Болгарии, чтобы загрузить металлопродукцию.

К теме Российские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна

Омбудсманка отметила, что из-за артиллерийских и минометных обстрелов в Мариуполе остановили грузовые работы, а 3 апреля 2 минометных снаряда попали в навигационный мостик на судне Аzburg. Там вылетело стекло, повреждена навигационная аппаратура.

Россияне обстреливали судна

Уже 4 апреля в машинное отделение корабля попал боевой снаряд. Он взорвался. Из-за этого начался пожар, а моторист получил травмы.

"На сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна Lady Augusta. Моторист был доставлен в госпиталь", – написала Денисова.

По словам Денисовой, 10 апреля моряки были захвачены в плен. Их вывезли во временно оккупированный Донецк.

Такими действиями Россия нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность,

– заявила Денисова.

Обратите внимание – где Россия сосредоточила силы: смотрите видео