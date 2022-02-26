Россияне захватили спасательное судно "Сапфир" у острова Змеиный

В Министерстве инфраструктуры сообщили плохую новость. 26 февраля враг захватил украинское судно у острова Змеиный.

Это произошло во время выполнения гуманитарной миссии. Российские военные корабли захватили и удерживают гражданское спасательное судно "Сапфир".

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Оккупанты захватили украинское судно возле Змеиного

Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна. 26 февраля стало известно, что российские военные корабли захватили украинское судно, выполнявшее гуманитарную миссию.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что действия россиян являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

За все военные преступления – будет наказание.

Для справки: поисково-спасательное судно "Сапфир" предназначено для спасения потерпевших бедствие кораблей, морской буксировки, пожаротушения, спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим.

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